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Quartier résidentiel Superbe appartement – emplacement de premier choix

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,26M
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ID: 38408
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ness Tsiyona, 8

À propos du complexe

Superbe appartement à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme derrière l'hôtel Kempinski, à quelques pas de la mer. Immeuble neuf de 2020. 4ème étage avec ascenseur. 4 pièces. 2 salles de bain. 3 W.C. 130 m² + 13 m² de terrasse avec vue partielle sur la mer. Mamad. Rénové haut de gamme. 1 place de parking. Calme et lumineux. Prix : 13 000 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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