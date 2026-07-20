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Quartier résidentiel Appartement 4 pièces dans le quartier harakafot à rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$915,120
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ID: 38269
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

4 pièces de rêve à Rakafot | Vue ouverte sur le parc ? À vendre appartement 4 pièces spacieux et lumineux dans le quartier recherché de Harakafot ! 106 m² habitables + terrasse ensoleillée de 15 m² avec vue ouverte et verdoyante sur le parc. ✔ 4ème étage sur 8 ✔ 2 orientations ✔ 2 WC et salles de bain ✔ Parking privé ✔ Mamad (pièce sécurisée) ✔ Suite parentale confortable et spacieuse ✔ Immeuble neuf, moderne et bien entretenu ? Emplacement gagnant – proche des établissements scolaires, parcs et centres commerciaux et à proximité des développements du parc Tzrifin et du nouveau quartier d'affaires ? Prix de commercialisation : 2 790 000 ₪ seulement ! ✨ Appartement parfait pour une famille recherchant qualité de vie, espace et vue ouverte

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Rishon LeZion, Israël
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Épiceries
Loisirs

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