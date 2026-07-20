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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, entierement meuble, proche de la mer, vue sur la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,576
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ID: 38735
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence : 6840 Quartier : Hayarkon, 1ere ligne de mer, emplacement privilégié à quelques pas de la mer Bel appartement 4 pièces Entièrement meublé Surface de 100 m2 Terrasse de 12 m2 avec vue imprenable sur la mer Situé au 2e étage avec ascenseur, cet appartement comprend : Un séjour lumineux avec accès à la terrasse, 3 chambres confortables Climatisation Une place de parking robotique Entrée immédiate

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Tel-Aviv, Israël
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