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Quartier résidentiel Penthouse dans un immeuble bauhaus rénové

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,58M
06/05/2026
$1,58M
05/05/2026
$1,57M
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Quartier résidentiel Penthouse dans un immeuble bauhaus rénové
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ID: 35635
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 32

À propos du complexe

Commercialisation exclusive Nadlan LEv TLV. Immeuble Bauhaus en cours de rénovation. Immeuble avec ascenseur et parking privatif. Étage élevé, finitions de standing. Livraison dans 12 mois.

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Tel-Aviv, Israël
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