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Quartier résidentiel À vendre - appartement 2 piÈces - rue dizengoff - tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$878,800
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6
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ID: 35987
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

À propos du complexe

Appartement 2 pièces de 40 m² Situé au 1er étage sur la rue Dizengoff, à proximité de Jabotinsky, au cœur du centre de Tel-Aviv. Le quartier offre une vie urbaine complète, mêlant commerces, cafés, restaurants et accessibilité. Le bien a été conçu par un architecte, avec un agencement optimisé et des finitions soignées, et bénéficie d'un ascenseur dans l'immeuble. Miklat à côté de l'immeuble. Prix demandé : 2.600.000 NIS.

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Tel-Aviv, Israël
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