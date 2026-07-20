Quartier résidentiel Centre-ville. face au parc. idéal pour famille religieuse

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Particulièrement adapté à une famille religieuse, cet appartement de 5 pièces situé rue Opsterland offre 130 m² habitables ainsi qu'une terrasse soukka de 12 m² avec vue dégagée sur le petit parc.
Situé au 4ᵉ étage, l'appartement bénéficie d'un environnement agréable et verdoyant au cœur de la ville.
✔️ Double évier
✔️ 2 fours
✔️ Terrasse soukka
✔️ Vue dégagée
✔️ 1 parking
✔️ Miklat au rez-de-chaussée
✔️ Proche synagogues, écoles et commodités
Un appartement confortable et fonctionnel, idéal pour une vie familiale épanouie dans un secteur recherché de Raanana.
Localisation sur la carte
Raanana, Israël
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