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Quartier résidentiel Centre-ville. face au parc. idéal pour famille religieuse

Raanana, Israël
depuis
$2,821
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ID: 38540
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    HaBanim

À propos du complexe

Particulièrement adapté à une famille religieuse, cet appartement de 5 pièces situé rue Opsterland offre 130 m² habitables ainsi qu'une terrasse soukka de 12 m² avec vue dégagée sur le petit parc. Situé au 4ᵉ étage, l'appartement bénéficie d'un environnement agréable et verdoyant au cœur de la ville. ✔️ Double évier ✔️ 2 fours ✔️ Terrasse soukka ✔️ Vue dégagée ✔️ 1 parking ✔️ Miklat au rez-de-chaussée ✔️ Proche synagogues, écoles et commodités Un appartement confortable et fonctionnel, idéal pour une vie familiale épanouie dans un secteur recherché de Raanana.

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Raanana, Israël
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