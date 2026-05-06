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Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,39M
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ID: 35569
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hevra Hadasha, 5

À propos du complexe

Au 5, rue Hevra Hadasha Rue calme à proximité de Kikar Hamedina et des principaux axes routiers. Dans un nouveau projet en cours de construction par un fonds immobilier ! Bel appartement calme et lumineux 5 pièces (mamad inclus) Au 5e étage (très élevé) 121 m² + un balcon de 12 m² avec vue dégagée ! Cuisine rénovée ! Promoteurs exceptionnels  L'appartement dispose d'un parking souterrain standard très spacieux ! Et d'une cave d'environ 6 m². Occupation prévue : mars 2026

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Tel-Aviv, Israël
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