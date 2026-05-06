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Quartier résidentiel Centre-ville. bel immeuble récent. proche de tous les commerces.

Raanana, Israël
depuis
$3,69M
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ID: 35773
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Bar Ilan, 51

À propos du complexe

Belle surface de 126 m² net. Appartement au 4e étage avec mirpeset de 14 m². Vue dégagée. Immeuble rénové. Parking. Centre-ville de Raanana. Proche de toutes les commodités.

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Raanana, Israël
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