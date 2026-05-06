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Quartier résidentiel Investissement rare en centre-ville

Raanana, Israël
depuis
$2,89M
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ID: 35762
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Levi Eshkol, 20

À propos du complexe

Très lumineux 3 pièces au centre de Raanana, avec terrasse de 15 m², jolie cuisine, parking et débarras. Un produit rare à cet emplacement, idéal pour un investissement. Un bien prisé à voir rapidement.

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Raanana, Israël
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