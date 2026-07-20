  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Penthouse avec terrasse, calme, proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové

Quartier résidentiel Penthouse avec terrasse, calme, proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,72M
;
Quartier résidentiel Penthouse avec terrasse, calme, proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové
1
Laisser une demande
ID: 38259
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hatam Sofer, 7

À propos du complexe

Penthouse exceptionnel

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Mekor haim – beau 4 pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$1,44M
Quartier résidentiel Park tzameret - 5 pièces
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,20M
Quartier résidentiel Tzameret aleph – ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$495,280
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Jérusalem, Israël
depuis
$1,12M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, grand, magnifique, spacieux, vue sur la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,56M
Vous regardez
Quartier résidentiel Penthouse avec terrasse, calme, proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,72M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 4 pièces à bat yam, proche mer et tramway
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 4 pièces à bat yam, proche mer et tramway
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 4 pièces à bat yam, proche mer et tramway
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 4 pièces à bat yam, proche mer et tramway
Bat Yam, Israël
depuis
$718,320
Magnifique appartement de 4 pièces à Bat Yam, à quelques minutes de la mer et du tramway, proche de tous les commerces. Entièrement rénové, beau standing, situé dans un immeuble neuf. 2 balcons avec vue dégagée sur rue et sur verdure. 3e étage. 90 m² + 2 balcons d'environ 8 m² et 6 m²
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$688,800
Référence: TL 2502 Quartier: Florentine, proche de toutes commodités, du shouk Lewinsky et à 10 minutes à pied de Rotshild A ne pas manquer! Idéal investissement/pied à terre Immeuble bien entretenu 2 pièces Surface de 33 m2 Terrasse 4e étage avec ascenseur Climatisation Actuellement loué…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Tel-Aviv, Israël
Prix ​​sur demande
Immeuble moderne proche du parc Hayarkon 108m² + 10m² de balcon 5 pièces haut de gamme entièrement meublées Ascenseur / parking / mamad
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller