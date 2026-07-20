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Quartier résidentiel Jérusalem centre-ville – rehavia

Jérusalem, Israël
depuis
$879,040
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6
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ID: 38610
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

En plein centre-ville, côté Grande Synagogue, à proximité de Mamilla et du David Citadel Hotel, à 7 minutes à pied, dans un bel immeuble de standing avec gardien 24h/24, piscine, salle de sport et jacuzzi. Très beau 2 pièces à vendre de 48 m² net, très bien agencé et ensoleillé, avec vue dégagée + 1 place de parking. Produit rare.

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Jérusalem, Israël
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