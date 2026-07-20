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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, bonne occasion, dans un bel immeuble, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
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ID: 38732
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence : TL 2641 Quartier : Shenkin Immeuble neuf Joli 2 pièces Surface de 60 m2 Terrasse de 8 m2 4e étage avec ascenseurs Climatisation Parking sous terrain privé Appartement actuellement loué à 8200 nis/mois jusqu’en février 2027

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Tel-Aviv, Israël
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