Quartier résidentiel Le moment idéal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur d'ashdod est arrivé !

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Découvrez ce nouveau projet prestigieux situé dans le quartier « Shimon Peres », à proximité immédiate du campus universitaire, du parc High Tech, de la gare et des futurs centres commerciaux.
IDÉAL POUR LES FUTURS OLIM
Sécurisez dès aujourd'hui un appartement neuf avec un faible apport et préparez sereinement votre Alya dans les prochaines années.
IDÉAL POUR LES INVESTISSEURS
Un investissement stratégique avec un faible acompte et un important potentiel de valorisation à la livraison.
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES NÉGOCIÉES
Ex : 5 pièces (modèle O), 2e étage, 124 m² + 10 m² de balcon (climatisation installée, parking souterrain, cave)
Appartement 5 pièces à partir de 3 031 000 ₪
Seulement 5 % à la signature : 151 550 ₪
Frais : 107 297 ₪
Total à prévoir à la signature : 258 847 ₪ (environ 86 300 €)
Taxe d'acquisition 1er achat résident israélien : 47 088 ₪
Taxe d'acquisition résident non israélien ou 2e appartement : 242 480 ₪ (environ 80 800 €) (Possibilité de report)
Le solde à la remise des clés dans 4 ans, sans indexation ni intérêts.
Disponible également : 4 pièces à partir de 2 818 000 ₪
UN FORT POTENTIEL DE PLUS-VALUE
Le quartier « Shimon Peres » représente l'un des plus importants développements urbains d'Ashdod avec :
• 3 600 nouveaux logements
• Zones High Tech et milliers d'emplois
• Espaces verts et infrastructures modernes
• Centres commerciaux, écoles et transports
Acheter aujourd'hui en prévente permet de bloquer les prix de lancement avant la hausse attendue à la livraison.
• Début des travaux : décembre 2026, livraison prévue bH 38 mois après
• Garanties bancaires
Société MBZ, active dans toute Israël depuis 1996.
Les premières préventes rencontrent déjà un très fort succès.
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Ashdod, Israël
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