  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Le moment idéal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur d'ashdod est arrivé !

Quartier résidentiel Le moment idéal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur d'ashdod est arrivé !

Ashdod, Israël
depuis
$924,304
;
7
Laisser une demande
ID: 38622
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaRefua

À propos du complexe

Découvrez ce nouveau projet prestigieux situé dans le quartier « Shimon Peres », à proximité immédiate du campus universitaire, du parc High Tech, de la gare et des futurs centres commerciaux. IDÉAL POUR LES FUTURS OLIM Sécurisez dès aujourd'hui un appartement neuf avec un faible apport et préparez sereinement votre Alya dans les prochaines années. IDÉAL POUR LES INVESTISSEURS Un investissement stratégique avec un faible acompte et un important potentiel de valorisation à la livraison. CONDITIONS EXCEPTIONNELLES NÉGOCIÉES Ex : 5 pièces (modèle O), 2e étage, 124 m² + 10 m² de balcon (climatisation installée, parking souterrain, cave) Appartement 5 pièces à partir de 3 031 000 ₪ Seulement 5 % à la signature : 151 550 ₪ Frais : 107 297 ₪ Total à prévoir à la signature : 258 847 ₪ (environ 86 300 €) Taxe d'acquisition 1er achat résident israélien : 47 088 ₪ Taxe d'acquisition résident non israélien ou 2e appartement : 242 480 ₪ (environ 80 800 €) (Possibilité de report) Le solde à la remise des clés dans 4 ans, sans indexation ni intérêts. Disponible également : 4 pièces à partir de 2 818 000 ₪ UN FORT POTENTIEL DE PLUS-VALUE Le quartier « Shimon Peres » représente l'un des plus importants développements urbains d'Ashdod avec : • 3 600 nouveaux logements • Zones High Tech et milliers d'emplois • Espaces verts et infrastructures modernes • Centres commerciaux, écoles et transports Acheter aujourd'hui en prévente permet de bloquer les prix de lancement avant la hausse attendue à la livraison. • Début des travaux : décembre 2026, livraison prévue bH 38 mois après • Garanties bancaires Société MBZ, active dans toute Israël depuis 1996. Les premières préventes rencontrent déjà un très fort succès.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Prix incroyable ! appartement 3, 5 pièces à l'entrée de la ville
Jérusalem, Israël
depuis
$934,800
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Raanana, Israël
depuis
$980,720
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon immeuble bauhaus rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,40M
Quartier résidentiel Penthouse meublé et équipé en plein centre-ville
Netanya, Israël
depuis
$3,936
Quartier résidentiel Appartement 5 pieces avec potentiel a renove parking situe entre basel et bd bengourin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
Vous regardez
Quartier résidentiel Le moment idéal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur d'ashdod est arrivé !
Ashdod, Israël
depuis
$924,304
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Au centre, bon emplacement
Quartier résidentiel Au centre, bon emplacement
Tel-Aviv, Israël
depuis
$426
Reference: 6144 Quartier: Hayarkon Parking interieur a louer a partir du 15/06 A deux pas de la mer Ouverture du parking sous terrain grâce a une application ou le portail s'ouvre avec la plaque d'immatriculation
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, bon emplacement, grand, a ne pas manquer !, bien agencé, spacieux, bel appartement, magnifique
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, bon emplacement, grand, a ne pas manquer !, bien agencé, spacieux, bel appartement, magnifique
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, bon emplacement, grand, a ne pas manquer !, bien agencé, spacieux, bel appartement, magnifique
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, bon emplacement, grand, a ne pas manquer !, bien agencé, spacieux, bel appartement, magnifique
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, bon emplacement, grand, a ne pas manquer !, bien agencé, spacieux, bel appartement, magnifique
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, bon emplacement, grand, a ne pas manquer !, bien agencé, spacieux, bel appartement, magnifique
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, bon emplacement, grand, a ne pas manquer !, bien agencé, spacieux, bel appartement, magnifique
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,12M
Référence: TL 2353 Quartier: Florentine 4 pièces penthouse Surface: 105 m2 Terrasse sur le toit: 145 m2 avec belle piscine 7e et dernier étage avec ascenseur Climatisation 2 places de parkings privés Cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immeuble neuf - 4 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - 4 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - 4 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - 4 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - 4 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - 4 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - 4 pièces
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,28M
Situé dans le centre de Tel Aviv, magnifique immeuble. Appartement 4 pièces spacieux et lumineux de 110 m² + 12,5 m² de terrasse. Étage élevé avec vue dégagée. Parking souterrain inclus. À ne pas louper !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller