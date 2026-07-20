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Quartier résidentiel Lev-hair – 2, 5 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,04M
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ID: 38353
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, au Lev-Hair, proche de Rothschild Rez-de-chaussée surélevé (5 marches à monter) 2,5 pièces 62 m² Rénové Utilisation maximale de l'espace 3 expositions : Sud, Est, Ouest Très lumineux Loué à 8 000 ₪/mois Miklat dans l'immeuble Prix : 3 180 000 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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