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Quartier résidentiel Proche de la mer - old north

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
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6
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ID: 38306
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Halperin, 7

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, à quelques pas de la plage du Hilton ! Immeuble classé et rénové. 2ème étage avec ascenseur. 45 m² + 10 m² de terrasse. Loué à 8 800 ₪. Appartement rénové. Vendu meublé.

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Tel-Aviv, Israël
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