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Quartier résidentiel Superbe 3 pieces avec parking et mamad pres du parc hayarkon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,90M
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11
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ID: 36534
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Weizmann, 82

À propos du complexe

Dans le nouveau nord, à deux pas du parc Hayarkon Au 82 rue Weizmann Un projet de luxe signé Acro Real Estate et Ken Hator L'appartement est prêt à emménager - il n'a jamais été habité Au 7ème étage, vue dégagée ouest Un spacieux appartement de 3 pièces de 75 m² + 12 m² de terrasse ensoleillée Il comprend une chambre parentale Douche et WC doubles Entièrement accessible ! Orientation sud et est Parking automatisé

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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