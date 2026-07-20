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Quartier résidentiel Immeuble neuf - vue dégagée - florentine

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
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8
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ID: 38376
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Derekh Shalma, 40

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier Ouest de Florentine Immeuble neuf et de qualité Beau lobby Vue dégagée Étage élevé avec ascenseurs 2 pièces 40m2 + 6m2 de balcon Mamak (mamad à l'étage) 1 parking Loué à 7,500sh/mois jusqu'à la fin de l'année Prix: 3,250,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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