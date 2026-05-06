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Quartier résidentiel Duplex à louer à jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$7,436
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9
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ID: 36022
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Duplex unique et calme, avec une vue dégagée et verdoyante sur la Vieille Ville et la ville nouvelle. Plafonds hauts. Étage 1 : salon spacieux, cuisine, coin repas, une chambre et une salle de bain. Étage 2 : 3 chambres, dont une suite parentale, 2 salles de bain, grand espace bureau. Surface : 180 m² 6 pièces Terrasses : 65 m² (la grande terrasse est cachère pour Souccot) Chauffe-eau solaire Climatisation Chauffage Meublé partiellement Pas de parking Situé au 2e étage, environ 20 marches

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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Loisirs

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