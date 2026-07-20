Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel À ashdod – prix imbattable

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Au cœur du quartier Dalet, dans l'un des emplacements les plus recherchés d'Ashdod, découvrez un bien rare sur le marché.
Penthouse 4 pièces
• 100 m² habitables
• 100 m² de terrasse privative
• 7ᵉ étage avec vue dégagée
• Immeuble entièrement rénové dans le cadre du Tama 38 il y a seulement 6 ans
Profitez d'un cadre de vie exceptionnel à quelques pas des commerces, écoles, synagogues, transports et de toutes les commodités du quotidien.
La magnifique terrasse de 100 m² offre un espace unique pour recevoir, se détendre, aménager un jardin suspendu ou simplement profiter des agréables soirées d'Ashdod.
✓ Emplacement premium
✓ Immeuble moderne et valorisé
✓ Penthouse rare avec immense terrasse
✓ Excellent potentiel patrimonial
Une opportunité unique d'acquérir un véritable penthouse au meilleur prix du secteur.
Localisation sur la carte
Ashdod, Israël
Loisirs
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