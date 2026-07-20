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Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel À ashdod – prix imbattable

Ashdod, Israël
depuis
$882,320
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ID: 38577
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Zalman Aran, 13

À propos du complexe

Au cœur du quartier Dalet, dans l'un des emplacements les plus recherchés d'Ashdod, découvrez un bien rare sur le marché. Penthouse 4 pièces • 100 m² habitables • 100 m² de terrasse privative • 7ᵉ étage avec vue dégagée • Immeuble entièrement rénové dans le cadre du Tama 38 il y a seulement 6 ans Profitez d'un cadre de vie exceptionnel à quelques pas des commerces, écoles, synagogues, transports et de toutes les commodités du quotidien. La magnifique terrasse de 100 m² offre un espace unique pour recevoir, se détendre, aménager un jardin suspendu ou simplement profiter des agréables soirées d'Ashdod. ✓ Emplacement premium ✓ Immeuble moderne et valorisé ✓ Penthouse rare avec immense terrasse ✓ Excellent potentiel patrimonial Une opportunité unique d'acquérir un véritable penthouse au meilleur prix du secteur.

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Ashdod, Israël
Loisirs

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