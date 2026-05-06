  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem - moshava germanit

Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem - moshava germanit

Jérusalem, Israël
depuis
$2,873
06/05/2026
$2,873
05/05/2026
$2,856
;
10
Laisser une demande
ID: 35897
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Emek Refaim, 42

À propos du complexe

Immeuble classé, situé dans une rue calme et verdoyante. Appartement unique au caractère authentique de Jérusalem : hauts plafonds, lumineux et spacieux. 1er étage. • 3 pièces + mezzanine • Environ 60 m² • 1 salle de bain • Non meublé, sauf : réfrigérateur, plaques de cuisson, four et armoire

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre à ashdod : véritable coup de cœur !
Ashdod, Israël
depuis
$748,000
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 piÈces | tel-aviv – rue dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,28M
Quartier résidentiel Projet neuf a hadera le parc
Hadera, Israël
depuis
$2,82M
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,85M
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,57M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem - moshava germanit
Jérusalem, Israël
depuis
$2,873
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,75M
En vente exclusive Dans un nouveau programme immobilier signé Carasso, livraison prévue en 2025 144 rue Ibn Gvirol À proximité du complexe Basel et du tramway. Un superbe appartement fonctionnel ! Au 7ème étage ! 2 ascenseurs dans l'immeuble 55 m² habitables, plus un luxueux balcon couvert…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,28M
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Dizengoff 43 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  2 minutes à pied du célèbre kikar et 6 minute à pied de la plage Venez vivre au pied du Kikar et de tout ces commerces Caractéri…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$5,902
Nouvellement disponible à la location dans le projet recherché et luxueux de la "Migdal Hanesharim", avec un hall d'entrée somptueux, un gardien à l'entrée et un parking souterrain. Au 7ème étage, un bureau neuf et de haut standing d'une superficie brute de 248 m², avec deux expositions. Il …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller