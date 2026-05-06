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Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,75M
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ID: 35681
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol, 148 Lily Rose

À propos du complexe

En vente exclusive Dans un nouveau programme immobilier signé Carasso, livraison prévue en 2025 144 rue Ibn Gvirol À proximité du complexe Basel et du tramway. Un superbe appartement fonctionnel ! Au 7ème étage ! 2 ascenseurs dans l'immeuble 55 m² habitables, plus un luxueux balcon couvert de 7,5 m² offrant une vue imprenable sur la mer et l'ouest ! 1 salle de bain et 2 toilettes Un débarras privatif de 5 m² L'appartement, conçu par un architecte, est entièrement meublé et équipé (électroménager inclus) avec des menuiseries sur mesure. Nombreux rangements. Une grande cuisine avec un îlot central élégant. Un espace de travail dans la chambre. L'immeuble dispose d'un hall d'entrée spacieux et décoré, d'un jardin commun aménagé avec des espaces de détente et un magnifique aménagement paysager, d'un local à vélos et d'une buanderie moderne.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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