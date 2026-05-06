  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Rez-de-jardin 4 pièces, plein centre raanana

Quartier résidentiel Rez-de-jardin 4 pièces, plein centre raanana

Raanana, Israël
depuis
$4,25M
;
5
Laisser une demande
ID: 35704
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Joli rez-de-jardin de 4 pièces. Grande chambre parentale. Jardin. 2 salles de bain. Cuisine Semel. Parking standard. Grande cave. Mamad. Jardin a Louest agreable et calme . Au centre ville au calme. Synagogue Shifte a cote. Mamad. Parking regulier et cave

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$884,000
Quartier résidentiel Vente espace de bureau givat shaul
Jérusalem, Israël
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec balcon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,24M
Quartier résidentiel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$5,07M
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$2,38M
Vous regardez
Quartier résidentiel Rez-de-jardin 4 pièces, plein centre raanana
Raanana, Israël
depuis
$4,25M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$5,48M
À VENDRE – PROJET LA RIVIERA | BEN GURION, BAT YAM - PLEINE VUE MER GARANTIE A VIE Conditions PRESALE exclusives négociées pour notre agence sur les 5 premiers appartements vendus. Première ligne de mer – PRESALE – Conditions exceptionnelles Opportunité rare en première ligne de mer, à se…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bureaux à louer – emplacement stratégique à l’entrée de har hotzvim
Quartier résidentiel Bureaux à louer – emplacement stratégique à l’entrée de har hotzvim
Jérusalem, Israël
depuis
$20,700
Bureaux à louer à Jérusalem, idéalement situés à l’entrée de Har Hotzvim, à seulement 100 mètres à pied des arrêts de bus, sur l’axe central de Golda Meir. Dans un immeuble boutique unique et calme avec ascenseurs, surface de 230 m² brut. Les bureaux sont construits et prêts à l’entrée, avec…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,05M
À vendre – Superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer. Situé au 3ᵉ étage sur 6, cet appartement lumineux de 100 m² dispose d'une terrasse de 14 m², d'un mamad, de 2 salles de bain, 2 WC et d'un beau balcon baigné de lumière. Idéalement situé, à quelques minutes à pi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller