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Quartier résidentiel Superbe 3 pieces lev hair avec mamad parking et balcons

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
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ID: 39633
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tchernichovsky, 33

À propos du complexe

En vente exclusive, Au cœur de la ville À proximité des ruelles du front de mer, du marché Carmel et de Gan Meir 10a rue Tchernichovsky Dans un immeuble moderne (anciennement TAMA 38/1) Au 3e étage, exposition façade Appartement 3 pièces, balcons ensoleillés à l'avant et à l'arrière Environ 70 m² + environ 17 m² de balcons ensoleillés Place de parking disponible Ascenseur desservant les demi etages Parking multiple inscrit au cadastre

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Tel-Aviv, Israël
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Alimentation et boissons
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