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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, clair, magnifique, proche de la mer, rénové, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,51M
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ID: 38490
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

À propos du complexe

Dans immeuble rénové, à vendre 3 pièces à rénover situé entre le boulevard Nordau et Basel. 85 m² avec beaucoup de potentiel, 3,5 pièces avec ascenseur et balcon. À ne pas louper ! Prix à négocier.

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Tel-Aviv, Israël
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