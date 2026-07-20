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Quartier résidentiel Location saisonnière dans la résidence costa del sol, ashdod

Ashdod, Israël
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ID: 38818
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence : V 40 Quartier : Yous Zain Résidence Costa Del Sol avec piscine Location saisonnière 4 pièces Surface de 150 m² Mirpeset avec vue imprenable sur la mer Climatisation 6 couchages 2 salles de bain

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Ashdod, Israël
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