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Quartier résidentiel Kiryat yovel - pinuy binuy

Jérusalem, Israël
depuis
$1,05M
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ID: 38357
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Appartement à vendre à Jérusalem, dans le quartier de Kiryat Yovel. Immeuble en procédure de Tama 38/2 (démolition et nouvelle construction) avec la grande société de construction Ezorim. Aujourd'hui l'appartement est au RDC : 87m2 + 12m2 de terrasse + jardin (pas au tabo). Après le Tama 38 l'appartement sera : 117m2 + terrasse + parking + cave. Prix : 3 190 000 sh

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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