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Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 38803
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

À propos du complexe

Idéal pied-à-terre ! Idéal investissement ! 65 m² avec balcon sur rue lumineux, ascenseur, mamad. À ne pas rater !

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Tel-Aviv, Israël
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