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Quartier résidentiel Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana

Raanana, Israël
depuis
$5,39M
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ID: 35548
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    HaYovel, 28 26

À propos du complexe

SUPERBE PENTHOUSE DUPLEX DE 5 PIECES AU CENTRE DE RAANANA BIEN D EXCEPTION IDEALEMENT SITUE A PROXIMITE DES ECOLES ET COMMERCES TERRASSE EXCEPTIONNELLE DE 25 M AVEC VUE DEGAGEE CLIMATISATION. DOUBLE VITRAGE. MAMAD. PORTE BLINDEE. ASCENSEUR DE CHABBAT.

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Raanana, Israël
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