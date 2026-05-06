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Quartier résidentiel 3, 5 pièces à tel aviv proche de la plage et du parc hayarkon

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06/05/2026
$2,21M
05/05/2026
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ID: 35770
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yohanan Hurkanos, 31

À propos du complexe

Appartement neuf dans un charmant immeuble idéalement situé proche du parc Hayarkon et à 400 m de la plage. Au cœur de la ville dans une rue calme à 2 pas des commerces et du métro. 3,5 pièces, 90 m² habitables, mirpeset de 7 m². Finitions haut de gamme, chauffage au sol, climatisation VRF. Possibilité d'avoir un parking dans l'immeuble.

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Tel-Aviv, Israël
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