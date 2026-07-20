Quartier résidentiel Bureaux modulables jusqu'à 511 m² à louer – hatenufa, talpiot

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À louer à un prix exceptionnel, dans le nouveau quartier d'affaires dynamique de Jérusalem, au sein du prestigieux complexe HaTenufa, combinant un centre commercial et des bureaux neufs, avec un hall d'entrée luxueux et un gardien.
4 bureaux pouvant être réunis afin d'atteindre une surface totale de 511 m² brut, livrés en état brut, permettant une adaptation complète et un aménagement personnalisé selon les besoins de l'activité.
Espace de forme carrée, murs-rideaux laissant entrer beaucoup de lumière naturelle, et grand mamad intégré dans le bien. Possibilité de louer des places de parking attenantes auprès du propriétaire.
Frais de gestion : 16 ₪/m² hors TVA.
Emplacement offrant une accessibilité complète aux transports en commun.
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Jérusalem, Israël
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