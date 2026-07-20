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Quartier résidentiel À louer – penthouse de luxe - nayot, jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$6,232
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ID: 38573
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Davidson, 20

À propos du complexe

Situé rue Elsa, au cœur du quartier verdoyant et très recherché de Nayot, dans le prestigieux Projet du Musée, ce magnifique penthouse offre de généreux volumes, une luminosité exceptionnelle et une immense terrasse panoramique enveloppant l'appartement avec une vue dégagée. ✨ Caractéristiques du bien : Environ 148 m² de surface construite (138 m² enregistrés à l'Arnona) Magnifique terrasse panoramique d'environ 125 m² 5 pièces spacieuses 2 salles de bains complètes Toilettes invités 2 places de parking en enfilade Cave d'environ 4,5 m² Appartement non meublé Disponible à partir du 1er août 2026 ? Loyer : 19 000 ₪ par mois ? Arnona (taxe municipale) : 17 767 ₪ par an

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Jérusalem, Israël
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