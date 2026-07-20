  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel, vue mer Éternelle

Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel, vue mer Éternelle

Ascalon, Israël
depuis
$2,23M
;
6
Laisser une demande
ID: 38638
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

À propos du complexe

Plus de 400 m² face à la mer ! Immense penthouse de 175 m² avec vue mer imprenable. Terrasse d'environ 60 m² au rez-de-chaussée. Terrasse d'environ 170 m² à l'étage supérieur. Séjour et cuisine d'environ 90 m². Suite parentale avec balcon et placards intégrés en chêne. Hauteur sous plafond : 3,30 mètres. Trois salles de bains avec douches. 16e et dernier étage. Placards intégrés en chêne dans les chambres. Parking souterrain.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces de haut standing à vendre, entièrement rénové et meublé, dizengoff, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! villa de rêve à louer au cœur de césarée
Césarée, Israël
depuis
$5,740
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Raanana, Israël
depuis
$970,880
Quartier résidentiel Maison authentique - pleine de potentiel
Netanya, Israël
depuis
$2,46M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,83M
Vous regardez
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel, vue mer Éternelle
Ascalon, Israël
depuis
$2,23M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Vue mer - nitsa - bonne affaire
Quartier résidentiel Vue mer - nitsa - bonne affaire
Quartier résidentiel Vue mer - nitsa - bonne affaire
Quartier résidentiel Vue mer - nitsa - bonne affaire
Quartier résidentiel Vue mer - nitsa - bonne affaire
Afficher tout Quartier résidentiel Vue mer - nitsa - bonne affaire
Quartier résidentiel Vue mer - nitsa - bonne affaire
Netanya, Israël
depuis
$934,800
Appartement à vendre à Netanya, proche de Nitsa et de la mer ! Immeuble neuf et de qualité avec salle de sport et salle des fêtes. 12ème étage avec ascenseurs. 4 pièces, 2 salles de bain. 97m² + 12m² de terrasse. Vue mer. 2 places de parking, 1 cave. Prix : 2 850 000₪
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, entierement meuble, haut standing, luxueux, magnifique, proche de la mer, spacieux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, entierement meuble, haut standing, luxueux, magnifique, proche de la mer, spacieux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, entierement meuble, haut standing, luxueux, magnifique, proche de la mer, spacieux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, entierement meuble, haut standing, luxueux, magnifique, proche de la mer, spacieux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, entierement meuble, haut standing, luxueux, magnifique, proche de la mer, spacieux
Afficher tout Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, entierement meuble, haut standing, luxueux, magnifique, proche de la mer, spacieux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, entierement meuble, haut standing, luxueux, magnifique, proche de la mer, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,872
Référence: 6767 Quartier: Centre-ville, près de la mer Immeuble neuf et moderne Magnifique 4 pièces Entièrement meublé Surface de 110 m2 Terrasse de 14 m2 3e étage avec ascenseurs Climatisation 2 salles de bain Prestations de l’immeuble: gardien et salle de sport Vaad: 1330 nis/mois Arn…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$984,000
Nouveau projet sur Ramat Bet Shemesh situé entre Jérusalem et le centre du pays. Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A, ce projet résidentiel luxueux comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un parc situé dans une forêt naturelle, proche du matnas et de tous commerce…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller