Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel, vue mer Éternelle

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Plus de 400 m² face à la mer !
Immense penthouse de 175 m² avec vue mer imprenable.
Terrasse d'environ 60 m² au rez-de-chaussée.
Terrasse d'environ 170 m² à l'étage supérieur.
Séjour et cuisine d'environ 90 m².
Suite parentale avec balcon et placards intégrés en chêne.
Hauteur sous plafond : 3,30 mètres.
Trois salles de bains avec douches.
16e et dernier étage.
Placards intégrés en chêne dans les chambres.
Parking souterrain.
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Ascalon, Israël
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