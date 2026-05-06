  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement À vendre – 4 piÈces – tel aviv-yafo

Quartier résidentiel Appartement À vendre – 4 piÈces – tel aviv-yafo

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,97M
;
4
Laisser une demande
ID: 35926
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff

À propos du complexe

APPARTEMENT À VENDRE – 4 PIÈCES – TEL AVIV-YAFO Rue calme près de Ben Gourion et Ben Yehuda 2e étage sur 6 122 m² au total (104 m² intérieur + 14 m² terrasse) Unité de stockage de 4 m² à l’étage -1 2 places de parking adjacentes dans un système de parking robotisé Chambre parentale avec salle de bain attenante Salle de bain générale avec balcon buanderie Chambre sécurisée (Mamad) et chambre d’enfants À quelques pas de la plage ! À propos du quartier : Le secteur Ben Gourion, à Tel Aviv, est l’un des plus recherchés de la ville, réputé pour son ambiance dynamique et sa proximité avec la plage. Situé près du boulevard Ben Gourion, ce quartier combine parfaitement commodités urbaines et détente en bord de mer. Les résidents bénéficient d’un accès facile à des cafés, restaurants, boutiques et lieux culturels, tous accessibles à pied. Avec sa localisation centrale, ses excellents transports en commun et son atmosphère animée mais sophistiquée, Ben Gourion est idéal pour ceux qui recherchent un mode de vie dynamique au cœur de Tel Aviv. Prix : 8 800 000 NIS Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations et pour organiser une visite !

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Hadera, Israël
depuis
$4,00M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces lumineux au centre de netanya
Netanya, Israël
depuis
$774,020
Quartier résidentiel 3 pièces neuf avec ascenseur proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,43M
Quartier résidentiel À vendre appartement 2 piÈces rue yehuda halevy - trÈs bon État
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Idéal comme investissement ou résidence principale
Nahariya, Israël
depuis
$337,324
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement À vendre – 4 piÈces – tel aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,97M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée 4 pièces
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée 4 pièces
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée 4 pièces
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée 4 pièces
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée 4 pièces
Afficher tout Quartier résidentiel Rez-de-chaussée 4 pièces
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée 4 pièces
Ascalon, Israël
depuis
$726,700
Rez-de-chaussée 4 pièces avec un jardin spacieux plein ouest. Petit immeuble de 4 étages
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,34M
Rue Herzl en plein centre du quartier de Florentine, appartement de 3 pièces de 80m2 avec balcon au 1 er étage avec ascenseur, tres belle hauteur sous plafonds environ 3m, Superbe potentiel, a proximite de tous les cafes et restaurants. BEL INVESTISSEMENT A NE PAS MANQUER
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,80M
Immeuble résidentiel moderne de 7.5 étages comprenant 26 appartements avec parking privé. Chaque appartement est équipé d’une climatisation VRF individuelle avec diffusion indépendante dans chaque pièce. Finition haut de gamme avec carrelage en grès cérame, menuiserie aluminium de qualité su…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller