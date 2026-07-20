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Quartier résidentiel Immeuble neuf - proche mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,62M
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ID: 38338
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 62

À propos du complexe

Appartement à vendre au centre de Tel-Aviv à quelques pas de la mer ! Immeuble récent, 3ème étage avec ascenseur. 3 pièces, 2 salles de bain, 90m2 + 2 balcons de 6m2 chacun. Grand salon avec baie vitrée, mamad. Rénové de haut standing, vendu meublé. Prix : 8,000,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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