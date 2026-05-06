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Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
06/05/2026
$1,07M
05/05/2026
$1,06M
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ID: 35695
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Grand 3 pièces + balcon de 73m² donnant sur rue. Vue dégagée / belle hauteur sous plafond / beaux volumes / 3 orientations d'air. Calme et verdoyant / commerces et cafés à proximité. Énorme potentiel de rénovation.

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Tel-Aviv, Israël
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