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Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne affaire, grand jardin

Kiryat Gat, Israël
depuis
$564,160
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ID: 38687
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Kiryat Gat

À propos du complexe

Reference : KG 100 En exclusivité Rez de jardin 4 pièces 100 m2 + 215 m2 de jardin Deux salles de bain Clim centrale

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Kiryat Gat, Israël
Loisirs

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