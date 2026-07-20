  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, entierement meuble, proche de la mer, vue sur la mer

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, entierement meuble, proche de la mer, vue sur la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,396
;
10
Laisser une demande
ID: 38715
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence: 6777 Quartier: Lev Tel Aviv Magnifique 4 pièces dont mamad Entièrement meublé Surface de 110 m2 Terrasse avec vue sur la mer 2e étage avec ascenseur Climatisation 2 salles de bain Parking privé Entrée: 22/04/2025

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, calme, clair, rénové, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,67M
Quartier résidentiel Rue calme – proche de la mer – gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
Quartier résidentiel Penthouse de prestige - vue panoramique - jérusalem - 5 pièces - neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$2,13M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,54M
Quartier résidentiel Quartier harakafot | haim hefer | rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$949,560
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, entierement meuble, proche de la mer, vue sur la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,396
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Herzliya, Israël
depuis
$915,120
Appartement de 4 pièces proche de l'université de Reichman. Miklat dans l'immeuble. Situé dans une rue très agréable. Parfait pour un premier achat ou pour un investissement. Très demandé en location
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immeuble neuf - arnona - 5 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - arnona - 5 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - arnona - 5 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - arnona - 5 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - arnona - 5 pièces
Afficher tout Quartier résidentiel Immeuble neuf - arnona - 5 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - arnona - 5 pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$1,80M
Appartement à vendre à Jérusalem, dans le quartier d'Arnona, proche des centres commerciaux, synagogue, parcs, écoles et transports en commun ! Immeuble neuf, 13ème étage sur 15 avec 2 ascenseurs. 5 pièces, 2 salles de bain, 136m2 + 16m2 de terrasse. Rénové. 2 places de parking, 1 cave, 3 ex…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,44M
À vendre – Appartement 3 pièces avec vue mer Tour Frishman Superficie : 91 m² + Terrasse : 12 m² Étage : 11e, orientation nord-est (vue mer) Pièces : • Salon spacieux • Chambre sécurisée (Mamad) • Suite parentale avec salle de bain Salles de bain total : 2 Parking : Oui Cave : 12 m² Dans l…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller