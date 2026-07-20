  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces avec mamad et parking à côté de rothschild

Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces avec mamad et parking à côté de rothschild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,24M
;
9
Laisser une demande
ID: 38287
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 80

À propos du complexe

Nouveau à vendre en exclusivité Au 80 rue Shenkin (angle rue Yehuda Halevi) À proximité du tramway Dans un immeuble récent de 2012 (prochainement rénové) Appartement 2 pièces 50 m² habitables + un balcon carré de 14 m² Chambre mamad Fonctionnel et lumineux Au 2e étage Avec ascenseur Parking en sous-sol

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement luxueux 5 pièces | quartier kramim à rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$980,720
Quartier résidentiel Centre-ville - vue dégagée
Netanya, Israël
depuis
$721,600
Quartier résidentiel Vieux nord – rez-de-chaussée avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$902,000
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces | mamad | quartier revivim à rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$718,320
Vous regardez
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces avec mamad et parking à côté de rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,24M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Somptueux 3 pièces neuf dans un immeuble classé
Quartier résidentiel Somptueux 3 pièces neuf dans un immeuble classé
Quartier résidentiel Somptueux 3 pièces neuf dans un immeuble classé
Quartier résidentiel Somptueux 3 pièces neuf dans un immeuble classé
Quartier résidentiel Somptueux 3 pièces neuf dans un immeuble classé
Quartier résidentiel Somptueux 3 pièces neuf dans un immeuble classé
Quartier résidentiel Somptueux 3 pièces neuf dans un immeuble classé
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Produit d'exception à saisir. 86m² habitables + 2 beaux balcons. Appartement rempli de charme et d'histoire. Grand living, très belles prestations. Ascenseur, parking, cave de 15m². Immeuble d'exception
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 2 pièces à neve tzedek
Quartier résidentiel 2 pièces à neve tzedek
Quartier résidentiel 2 pièces à neve tzedek
Quartier résidentiel 2 pièces à neve tzedek
Quartier résidentiel 2 pièces à neve tzedek
Quartier résidentiel 2 pièces à neve tzedek
Quartier résidentiel 2 pièces à neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,34M
Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme du quartier de Neve Tzedek ! Immeuble de 2 étages ! 1er étage, 2 pièces en façade, 61m². 10m² de terrasse ! Haut plafond de 3,39 mètres ! 2 expositions : Sud, Ouest. Prix : 4,100,000sh
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Idéal investissement – bureau à vendre au cœur d'ashdod, excellent emplacement
Quartier résidentiel Idéal investissement – bureau à vendre au cœur d'ashdod, excellent emplacement
Quartier résidentiel Idéal investissement – bureau à vendre au cœur d'ashdod, excellent emplacement
Quartier résidentiel Idéal investissement – bureau à vendre au cœur d'ashdod, excellent emplacement
Quartier résidentiel Idéal investissement – bureau à vendre au cœur d'ashdod, excellent emplacement
Afficher tout Quartier résidentiel Idéal investissement – bureau à vendre au cœur d'ashdod, excellent emplacement
Quartier résidentiel Idéal investissement – bureau à vendre au cœur d'ashdod, excellent emplacement
Ashdod, Israël
depuis
$436,240
Référence : AS 1012 Quartier : Hakyria/Maar Grand bureau à vendre dans la K-Tower Surface de 112 m² Divisé en 4 pièces 3e étage avec ascenseurs Climatisation Poste de secrétariat Cuisine Bureau spacieux, lumineux et agréable, avec vue partielle sur la mer Bien agencé et ayant bénéficié d'inv…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller