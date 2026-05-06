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Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces entièrement rénové

Jérusalem, Israël
depuis
$3,50M
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8
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ID: 35546
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shacharai, 14

À propos du complexe

Magnifique 3 pièces entièrement rénové, premier étage, ascenseur, terrasse, vue dégagée, cave, 2 places de parking. En plus, 200m² du toit de l'immeuble appartiennent à l'appartement.

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Jérusalem, Israël
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