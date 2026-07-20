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Quartier résidentiel Magnifique appartement de 4 pièces à bat yam, proche mer et tramway

Bat Yam, Israël
depuis
$718,320
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ID: 38516
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Arlosoroff

À propos du complexe

Magnifique appartement de 4 pièces à Bat Yam, à quelques minutes de la mer et du tramway, proche de tous les commerces. Entièrement rénové, beau standing, situé dans un immeuble neuf. 2 balcons avec vue dégagée sur rue et sur verdure. 3e étage. 90 m² + 2 balcons d'environ 8 m² et 6 m².

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Bat Yam, Israël
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