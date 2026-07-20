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Quartier résidentiel Dans rue calme, neuf, projet de qualité

Raanana, Israël
depuis
$2,79M
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ID: 38685
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Atidim

À propos du complexe

Référence : RN 104 Quartier Kiryat Weizmann très réputé chez les francophones et américains Projet de deux copropriétés de haut standing Très belle hauteur sous plafond Terrain de 250 m² Construit sur 3 étages de 300 m² Sous-sol : chambre de sécurité, salle de bain, et surface à diviser en plusieurs chambres, très grandes fenêtres dans le sous-sol Entrée : cuisine, salle à manger, salon, toilette d'invité et sortie vers le jardin de 50 m² 1er étage : 3 chambres avec chacune sa salle de bain privée et une des chambres a une terrasse, buanderie 2 places de parking privé Neuf du promoteur

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
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