Quartier résidentiel Dans rue calme, neuf, projet de qualité

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Référence : RN 104
Quartier Kiryat Weizmann très réputé chez les francophones et américains
Projet de deux copropriétés de haut standing
Très belle hauteur sous plafond
Terrain de 250 m²
Construit sur 3 étages de 300 m²
Sous-sol : chambre de sécurité, salle de bain, et surface à diviser en plusieurs chambres, très grandes fenêtres dans le sous-sol
Entrée : cuisine, salle à manger, salon, toilette d'invité et sortie vers le jardin de 50 m²
1er étage : 3 chambres avec chacune sa salle de bain privée et une des chambres a une terrasse, buanderie
2 places de parking privé
Neuf du promoteur
Localisation sur la carte
Raanana, Israël
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