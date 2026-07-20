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Quartier résidentiel Vieux nord – rez-de-chaussée avec parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$902,000
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ID: 38518
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Epstein, 8

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme du Vieux Nord, proche de Jabotinsky, Ibn Gabirol, Kikar Hamedina et Basel. À proximité des transports en commun, cafés et restaurants. Immeuble neuf. Rez-de-chaussée dans un immeuble de 6 étages avec ascenseur. Donne sur le beau jardin de l'immeuble. 1,5 pièces. 35m². Mamad. 1 parking. 2 expositions : Nord, Ouest. Prix : 2 750 000 ₪.

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Tel-Aviv, Israël
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