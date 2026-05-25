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Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces + terrasse haut de gamme

Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,20M
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11
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ID: 36867
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 24/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Meir Yaari, 11

À propos du complexe

Dans le tres recherche Korav Hatsafon, a quelques minutes a pied du namal, et du parc Ayarkon. Immeuble de standing avec 2 ascenseurs, lobby haut de gamme Mini Penthouse de 129m2 + terrasse de plein pied de 28m2 4 chambres a coucher, 2 salles de bain, 3 toilettes, buanderie, terrasse avec cuisine exterieur 2 places de parking + cave Appartement parfait pour une famille, appartement avec des prestations tres haut de gamme. Produit rare

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Tel-Aviv, Israël
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