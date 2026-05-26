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Quartier résidentiel Cottage situé au centre

Ascalon, Israël
depuis
$2,10M
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8
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ID: 36871
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Exodus

À propos du complexe

Cottage 4,5 pièces situé au centre, sur 2 étages avec jardin avant et arrière. 120 m² habitable + jardin 50 m² + jardin avant de 40 m² + terrasse de 20 m². Très bonne affaire.

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Ascalon, Israël
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