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Quartier résidentiel Rue calme - proche mer - immeuble neuf

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,87M
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ID: 38375
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shalom Aleichem, 7

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme proche de la mer et du Kempinski. Immeuble neuf. 2ème étage avec ascenseur. 3 pièces, 2 salles de bain. 77m² + 5m² de balcon. Mamad. 1 parking. Prix : 5,690,000₪

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Tel-Aviv, Israël
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