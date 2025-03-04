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Complexe résidentiel EDEM II Santorini Residences

Benoa, Indonésie
depuis
$99,500
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4
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ID: 35107
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 3
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 08/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Benoa

À propos du complexe

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EDEM II Santorin Residences est un complexe d'investissement en cascade à Nusa Dua offrant des villas et des appartements condo de 24 à 180 m2 avec 1 à 3 chambres. La disposition en flanc de colline offre une vue panoramique sur l'océan de chaque unité tout en maintenant l'intimité complète. Piscines privées, terrasses sur le toit, gestion 5 étoiles. A 5 minutes de la plage. Rendement 14–50%.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 33.0 – 40.0
Prix ​​par m², USD 3,015 – 3,213
Prix ​​de l'appartement, USD 99,500 – 128,500
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 114.0 – 263.0
Prix ​​par m², USD 1,658 – 2,264
Prix ​​de l'appartement, USD 189,000 – 449,000

Localisation sur la carte

Benoa, Indonésie
Alimentation et boissons
Loisirs

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Durée du prêt, années
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Période
Paiement mensuel
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Paiement mensuel
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