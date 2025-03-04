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Complexe résidentiel ELYSIUM Eco City

Pererenan, Indonésie
depuis
$99,750
;
5
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ID: 35105
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 08/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Village
    Pererenan
  • Adresse
    Jalan Babadan

À propos du complexe

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ELYSIQUE Éco City est un complexe résidentiel haut de gamme à Pererenan, Canggu, avec des appartements, des lofts, des villas intelligentes et des villas privées avec vue panoramique sur l'océan et le volcan. Le complexe offre plusieurs piscines, une sécurité 24/7, une promenade côté rivière, des installations de spa et de bains de glace, des parcs et une infrastructure de classe mondiale. Entièrement meublé, géré selon les normes hôtelières 5 étoiles. Rendement 12–16 %.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 27.0 – 75.4
Prix ​​par m², USD 3,185 – 4,191
Prix ​​de l'appartement, USD 99,750 – 240,000
Appartements 2 chambres
Surface, m² 70.0 – 78.8
Prix ​​par m², USD 3,426 – 3,444
Prix ​​de l'appartement, USD 240,000 – 270,000
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 113.8
Prix ​​par m², USD 2,943
Prix ​​de l'appartement, USD 335,000

Localisation sur la carte

Pererenan, Indonésie
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
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