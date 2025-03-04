Complexe résidentiel ELYSIUM Eco City

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ELYSIQUE Éco City est un complexe résidentiel haut de gamme à Pererenan, Canggu, avec des appartements, des lofts, des villas intelligentes et des villas privées avec vue panoramique sur l'océan et le volcan. Le complexe offre plusieurs piscines, une sécurité 24/7, une promenade côté rivière, des installations de spa et de bains de glace, des parcs et une infrastructure de classe mondiale. Entièrement meublé, géré selon les normes hôtelières 5 étoiles. Rendement 12–16 %.