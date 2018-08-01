  1. Realting.com
  2. Agences
  3. sisnogroup

sisnogroup

Géorgie, Tbilissi
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2018
Sur la plateforme
Sur la plateforme
2 années 4 mois
Langues
Langues
English, Русский
Site web
Site web
sisnogroup.ge
À propos de l'agence

Sisnogroup - Experts immobiliers en Tbilissi, Géorgie

Depuis 2018, Sisnogroup est un nom de confiance sur le marché immobilier de Tbilissi. Nous nous spécialisons dans la fourniture de solutions immobilières complètes, que vous cherchiez à acheter, vendre ou investir dans l'immobilier. Notre équipe dédiée combine l'expertise locale avec une compréhension approfondie des tendances du marché pour assurer à nos clients un service personnalisé et professionnel.

Chez Sisnogroup, nous sommes fiers d'offrir l'excellence, des propriétés résidentielles aux espaces commerciaux, en veillant à ce que les besoins uniques de chaque client soient satisfaits avec précision et soin. Laissez-nous vous aider à trouver votre propriété parfaite à Tbilissi.

Prestations de service

Sisno Group est prêt à servir ses clients au niveau international à des personnes ayant des langues farsi, anglaise, arabe et russe dans les domaines de l'investissement, de l'achat de biens et de l'immigration en Géorgie. On peut facilement affirmer que l'expansion de cette collection et sa transformation d'une entreprise à usage unique en une entreprise internationale à usages multiples au cours de ces cinq années est due à l'amour et à la confiance de nos chers clients ainsi qu'aux efforts des gestionnaires de collection et des collègues de l'entreprise. Enfin, nous sommes fiers d'avoir l'honneur de vous servir.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 07:12
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Mes partenaires
1 agent
Nouveaux bâtiments
Voir tout 98 nouveaux bâtiments
Immeuble Kazbegi Residence
Immeuble Kazbegi Residence
Immeuble Kazbegi Residence
Immeuble Kazbegi Residence
Immeuble Kazbegi Residence
Tbilissi, Géorgie
depuis
$81,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 29
Kazbegi Ave. #34 Kazbegi Residence est un complexe résidentiel multifonctionnel de première classe qui comprend : - 3 blocs résidentiels - 1000 mètres carrés d'espace récréatif avec aires de jeux pour enfants - Garage intérieur à 2 niveaux - 2 étages commerciaux et de bureaux - Pen…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Immeuble White Square Jikia
Immeuble White Square Jikia
Immeuble White Square Jikia
Immeuble White Square Jikia
Immeuble White Square Jikia
Tbilissi, Géorgie
depuis
$170,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 19
À propos du projet "Jikia Carré Blanc" est en construction à Tbilissi, au centre de Saburtalo, dans la rue Politkovskaïa (anciennement Jikia). Le projet est idéalement situé et est particulièrement attrayant pour ceux qui ont un style de vie actif. Il a également un grand potentiel d'inves…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Immeuble White Square Kavtaradze
Immeuble White Square Kavtaradze
Immeuble White Square Kavtaradze
Immeuble White Square Kavtaradze
Tbilissi, Géorgie
depuis
$100,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 17
À propos du projet Un nouveau bâtiment résidentiel « Place Blanche sur Kavtaradze » est en construction à Tbilissi, au centre de Saburtalo, dans la rue Kavtaradze. L'immeuble de 17 étages comprend 137 appartements, divers types d'espaces commerciaux et de bureaux. Il est possible d'accéder…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Immeuble Blox Beliashvili 2
Immeuble Blox Beliashvili 2
Immeuble Blox Beliashvili 2
Immeuble Blox Beliashvili 2
Immeuble Blox Beliashvili 2
Tbilissi, Géorgie
depuis
$80,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 17
BLOX Beliashvili stands out by its location, recreation zone, proper planning of living space and high quality of used material. Our goal is to create a comfortable and affordable living space in a peaceful and green areas.
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Immeuble Metropol Bagebi
Immeuble Metropol Bagebi
Immeuble Metropol Bagebi
Immeuble Metropol Bagebi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$100,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 14
"Metropol Bagebi" residential complex is scheduled for completion in December 2024. Our apartments are offered in a premium white frame condition, featuring: Black aluminum doors and windows Iron doors with intercom at the apartment entrance Stretched flooring Main vertical stands …
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
1 2 3
Nos agents en Géorgie
Voir tout 7 agents
Zohreh Radkian
Zohreh Radkian
296 propriétés
Zohreh radkian
Zohreh radkian
Danial Safa
Danial Safa
205 propriétés
Ana ch
Ana ch
193 propriétés
Agences à proximité
Basidon
Géorgie, Batoumi
Année de création de l'entreprise 2006
Propriété résidentielle 4
Plus de 15 ans d'expérience, de consultations et d'un ensemble complet de services immobiliers
Laisser une demande
RECOM
Géorgie, Batoumi
Année de création de l'entreprise 2019
Propriété résidentielle 500
Des spécialistes expérimentés de notre entreprise vous aideront à choisir et acheter des biens immobiliers à Batumi dans des conditions qui vous conviennent d'abord.Recom comblera votre besoin pour un séjour sûr et confortable.Notre mission : rendre votre choix optimal en utilisant votre exp…
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English, Русский
Tbilhouse
Géorgie, Tbilissi
Année de création de l'entreprise 2015
Propriété résidentielle 4
Notre société Tbilhouse est sur le marché depuis 2015, et depuis 1998 elle opère sous un nom différent. Notre profil Buy-Sell-Rent. n'importe quel immobilier
Laisser une demande
PRO Silver
Geo Estate
Géorgie, Tbilissi
Année de création de l'entreprise 2018
Nouveaux bâtiments 77 Propriété résidentielle 626 Location longue durée 13
Geo Estate est une agence internationale d'investissement immobilier qui aide les clients à découvrir et accéder aux marchés mondiaux à fort potentiel. Depuis 2018, nous offrons des services mondiaux d'investissement immobilier et de migration, axés sur des régions en croissance comme la Géo…
Laisser une demande
Ia Makharadze
Géorgie, Tbilissi
Année de création de l'entreprise 2012
Propriété commerciale 20 Terres 14
La société MBG Group a été fondée en 2015. C'est un moyen long et difficile de prendre sa place dans un environnement concurrentiel et de devenir l'un des exemples les plus réussis dans son domaine. L'entreprise se renouvelle constamment, suit de près le marché immobilier et suit les innovat…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller