Complexe résidentiel Mira Verde

Développeur : Mira Développement
Projet: Mira Verde
Lieu: Tabakhmela–Shavnabada Route
Types d'appartements & Tarifs
• Studio : 37,96 m2 à partir de 175 000 $ à partir de 4610 $ le m2
• 2 chambres à coucher: 74,91 m2
• 3 chambres : 107,81 m2 à partir de 555 968 $ à partir de 5 157 $ le m2
Taille de l'appartement: 37.96 – 1500 m2
Aperçu du projet
• Nombre de bâtiments : 20
• Planchers: 2-5
• Technologie de construction : monolithique
• Parking: Parking hors sol
• Nombres cadastraux: 81.03.16.025, 81.03.16.026
• Ascenseur: Oui
• Sécurité: vidéosurveillance 24/7, personnel de sécurité, concierge
• État: Terminé, entièrement terminé
Infrastructure et équipements • Vue panoramique sur la ville • Jardin d'enfants • Université de l'IA • Centres commerciaux • Bureaux • École européenne • Centre de bien-être • Restaurants et cafés • Golf 18 trous • Hôtel • Centre médical