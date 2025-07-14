  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Complexe résidentiel Mira Verde

Complexe résidentiel Mira Verde

Tabakhmela-Shavnabada Road, Géorgie
depuis
$175,000
T.V.A.
depuis
$4,610/m²
;
4
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 35071
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Adresse
    Tabakhmela Shavnabada Road

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

Développeur : Mira Développement

Projet: Mira Verde

Lieu: Tabakhmela–Shavnabada Route

Types d'appartements & Tarifs

• Studio : 37,96 m2 à partir de 175 000 $ à partir de 4610 $ le m2

• 2 chambres à coucher: 74,91 m2

• 3 chambres : 107,81 m2 à partir de 555 968 $ à partir de 5 157 $ le m2

Taille de l'appartement: 37.96 – 1500 m2

Aperçu du projet

• Nombre de bâtiments : 20

• Planchers: 2-5

• Technologie de construction : monolithique

• Parking: Parking hors sol

• Nombres cadastraux: 81.03.16.025, 81.03.16.026

• Ascenseur: Oui

• Sécurité: vidéosurveillance 24/7, personnel de sécurité, concierge

• État: Terminé, entièrement terminé

Infrastructure et équipements • Vue panoramique sur la ville • Jardin d'enfants • Université de l'IA • Centres commerciaux • Bureaux • École européenne • Centre de bien-être • Restaurants et cafés • Golf 18 trous • Hôtel • Centre médical

Localisation sur la carte

Tabakhmela-Shavnabada Road, Géorgie
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel NB Residence HO
Batoumi, Géorgie
depuis
$23,000
Complexe résidentiel Lux Residence Lot P037DL
Batoumi, Géorgie
depuis
$25,200
Quartier résidentiel Batumi View apartments
Batoumi, Géorgie
depuis
$47,000
Immeuble Green Cape Botanico
Batoumi, Géorgie
depuis
$2,200
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Chakvi, Géorgie
depuis
$23,375
Vous regardez
Complexe résidentiel Mira Verde
Tabakhmela-Shavnabada Road, Géorgie
depuis
$175,000
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Blox Krtsanisi
Complexe résidentiel Blox Krtsanisi
Complexe résidentiel Blox Krtsanisi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$95,200
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 5
Surface 63–208 m²
2 objets immobiliers 2
Blox Krtsanisi project is located on the territory of the former Swiss Embassy. Krtsanisi is a diplomatic district, with number of embassies and other diplomatic institutions in the surrounding area, which allows us to create a safe, quiet and secure settlement. 50 million GEL has been inve…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.9
153,500
Apartment 4 chambres
207.6
513,120
Développeur
BLOX
Laisser une demande
Appart-hôtel Montemar By Gumbati
Appart-hôtel Montemar By Gumbati
Appart-hôtel Montemar By Gumbati
Appart-hôtel Montemar By Gumbati
Appart-hôtel Montemar By Gumbati
Batoumi, Géorgie
depuis
$65,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 16
Surface 31–162 m²
4 objets immobiliers 4
Multifonctionnel, type Hôtel, complexe de 16 étages comprendtrois blocsArchitecture distinctiveSituation exceptionnelle - près de la mer(Vue panoramique sur la montagne et la mer)Multifonctionnel - équipé avec commercial,divertissements et espaces de loisirsConvient pour la vie, les loisirs …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
109,650
Apartment 2 chambres
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Appartement
31.3
79,815
Développeur
Гумбати Групп
Laisser une demande
Immeuble White
Immeuble White
Immeuble White
Immeuble White
Batoumi, Géorgie
depuis
$56,950
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 19
🔹Next est un développeur géorgien leader mettant en œuvre des projets premium sur la côte de la mer Noire.  🔹Le portefeuille de Next comprend des complexes résidentiels et d'affaires emblématiques, des résidences 5 étoiles créées en collaboration avec Radisson Blu et Windham, des complexes h…
Agence
Gulfstream
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications