Complexe résidentiel Mira Verde

Développeur : Mira Développement

Projet: Mira Verde

Lieu: Tabakhmela–Shavnabada Route

Types d'appartements & Tarifs

• Studio : 37,96 m2 à partir de 175 000 $ à partir de 4610 $ le m2

• 2 chambres à coucher: 74,91 m2

• 3 chambres : 107,81 m2 à partir de 555 968 $ à partir de 5 157 $ le m2

Taille de l'appartement: 37.96 – 1500 m2

Aperçu du projet

• Nombre de bâtiments : 20

• Planchers: 2-5

• Technologie de construction : monolithique

• Parking: Parking hors sol

• Nombres cadastraux: 81.03.16.025, 81.03.16.026

• Ascenseur: Oui

• Sécurité: vidéosurveillance 24/7, personnel de sécurité, concierge

• État: Terminé, entièrement terminé

Infrastructure et équipements • Vue panoramique sur la ville • Jardin d'enfants • Université de l'IA • Centres commerciaux • Bureaux • École européenne • Centre de bien-être • Restaurants et cafés • Golf 18 trous • Hôtel • Centre médical