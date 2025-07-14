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Complexe résidentiel Grand Avenue By Archi

Tbilissi, Géorgie
depuis
$66,000
T.V.A.
depuis
$1,600/m²
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4
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ID: 35066
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi
  • Adresse
    Tsotne Dadiani Street
  • Métro
    Nadzaladevi (~ 200 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029

À propos du complexe

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Experience Premium Living à Grand Avenue
Découvrir Grand Avenue by Archi, un complexe résidentiel moderne sur la rue Dadiani, à quelques pas de la station de métro Nadzaladzevi et à proximité du stade Dinamo. Profitez du mélange parfait de la commodité de la ville et confort serein.

Conception réfléchie et matériaux de qualité
Construit avec des matériaux écologiques et économes en énergie, y compris des blocs YTONG allemands qui gardent votre maison au chaud et réduisent les coûts des services publics. Des panneaux d'aluminium élégants, des murs plâtrés et des tuiles de balcon de haute qualité créent un look raffiné et durable.

Mode de vie tout-en-un
Détendez-vous et profitez d'une gamme complète d'équipements: piscine extérieure, coin salon, cinéma, salles de conférence, zone pour enfants à l'intérieur, parking multi-niveaux, et un centre de fitness entièrement équipé – tout ce dont vous avez besoin à quelques pas de votre porte.

Le confort rencontre l'investissement
Avec des plans d'appartement variés, un design sophistiqué et une construction haut de gamme, Grand Avenue offre une maison harmonieuse et un choix d'investissement intelligent.

Achèvement
Le projet devrait être prêt d'ici juillet 2029.

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons

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